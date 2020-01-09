Об этом говорится в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана по катастрофе, сообщает АР.

"Иранские следователи заявили в четверг, что члены экипажа украинского самолета, разбившегося днем ранее, не связывались (с авиадиспетчером – ред.), чтобы попросить о помощи и пытались вернуть обратно в аэропорт, когда тот начал падать... Следователи также заявили, что самолет был охвачен огнем до того, как он разбился", - говорится в сообщении.

По информации расследователей, авария вызвала масштабный взрыв, когда самолет упал на землю, вероятно, потому что Воеіng 737 был полностью заправлен топливом во время полета до Киева.

В отчете также подтверждается, что оба так называемых "черных ящика", которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины, были найдены, однако они были повреждены, и некоторые части их памяти потеряны.

Также было отмечено, что изначально следователи исключили лазерные или электромагнитные помехи, как причину аварии.

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