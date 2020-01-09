Об этом сообщает AP.

"Прошлой ночью они получили пощечину", - сказал Аятолла Али Хаменеи об американцах в своей речи после осуществления ракетных ударов.

Лидер Ирана дал понять, что ракетные удары Тегерана были предприняты в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани.

"Этих военных действий недостаточно (для мести). Важно, что вредное присутствие Америки в регионе заканчивается", - сказал иранский руководитель.

Как сообщалось, накануне Иран запустил несколько ракет по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака, где также дислоцированы контингенты других стран, в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ситуация в регионе Ближнего Востока резко обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате американского воздушного удара был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Иран заявил о "жестокой мести" США. Парламент Ирака высказался за вывод американских войск из страны.

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