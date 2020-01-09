9 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Иранский руководитель назвал ракетные удары по американским базам "пощечиной" • "Динамо" вошло в пятерку самых успешных команд Лиги Европы за 10 лет • Катастрофа самолета МАУ: Штаты готовы предоставить Украине всю необходимую помощь • Иранские следователи заявили о поврежденных "черных ящиках" самолета МАУ • В Иране объявили 9 января днем траура • В Украине — влажно, скользко и до 15° мороза • Киевляне в январе получат платежки за свет по новым правиламвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, США, Иран, Трамп, санкции, Ближний Восток, конфликт на Ближнем Востоке. 9 января 48политика, США, Иран, Трамп, санкции, Ближний Восток, конфликт на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану. Він «із радістю» повідомив, що американці не постраждали внаслідок ракетного нападу Ірану на бази в Іраку. За його словами, бази зазнали «мінімальних пошкоджень». Дональд Трамп запевнив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю. Президент США планує звернутися до НАТО із закликом узяти більшу судьба у близькосхідному процесі. (Відео Reuters) Фоторепортажи Популярные теги Киев, Александр Зубко, музыка, вера, юмор, архитектура, пейзажи, пляжи, дети, живопись, Львів, спорт, катастрофы, политики, кошки, АТО, автомобили, выставки, столкновения, ВСУ, знаменитости, политика, портрет, Одесса, фотопроект, женщины, Россия, выборы, стихийные бедствия, протесты, дизайн, заводы, самолеты, Львов, природа, Динамо, ВМС, соревнования, учения, футбол, США, корабли, мода, животные, бизнес, Порошенко, беспорядки, марш, тест-драйв, Саакашвили, суд, передовая, Верховная Рада, фотоконкурсы, полиция, туризм, фестивали, депутаты, оккупация, досуг, джаз, зима, экология, церковь, Майдан, Нацгвардия, Шахтер, фотография, война, митинги, технологии, Донбасс, город, уикенд, НАТО, милиция, транспорт, солдат, история, парады, мир, Дмитрий Дятлов, фотографы, культура, #Євромайдан, традиции, военная техника, Сергей Смоленцев, искусство, фотоподборки, общество, путешествия, люди, авиация, Новый Год, ЗСУ, праздники, акции, Путин, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Киев, Александр Зубко, музыка, вера, юмор, архитектура, пейзажи, пляжи, дети, живопись, Львів, спорт, катастрофы, политики, кошки, АТО, автомобили, выставки, столкновения, ВСУ, знаменитости, политика, портрет, Одесса, фотопроект, женщины, Россия, выборы, стихийные бедствия, протесты, дизайн, заводы, самолеты, Львов, природа, Динамо, ВМС, соревнования, учения, футбол, США, корабли, мода, животные, бизнес, Порошенко, беспорядки, марш, тест-драйв, Саакашвили, суд, передовая, Верховная Рада, фотоконкурсы, полиция, туризм, фестивали, депутаты, оккупация, досуг, джаз, зима, экология, церковь, Майдан, Нацгвардия, Шахтер, фотография, война, митинги, технологии, Донбасс, город, уикенд, НАТО, милиция, транспорт, солдат, история, парады, мир, Дмитрий Дятлов, фотографы, культура, #Євромайдан, традиции, военная техника, Сергей Смоленцев, искусство, фотоподборки, общество, путешествия, люди, авиация, Новый Год, ЗСУ, праздники, акции, Путин, КарпатыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент США Дональд Трамп анонсував нові економічні санкції проти Ірану. Він «із радістю» повідомив, що американці не постраждали внаслідок ракетного нападу Ірану на бази в Іраку. За його словами, бази зазнали «мінімальних пошкоджень». Дональд Трамп запевнив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю. Президент США планує звернутися до НАТО із закликом узяти більшу судьба у близькосхідному процесі. (Відео Reuters) 09.01.2020



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