Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации 8 января, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Слишком долго - аж с 1979 года, если быть точным - страны терпели деструктивное и дестабилизирующее поведение Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами. Эти дни закончились. Иран был ведущим спонсором терроризма, а его погоня за ядерным оружием представляет угрозу для цивилизованного мира. Мы никогда этого не допустим», - сказал он.

Президент США также сообщил, что во время последнего ракетного обстрела со стороны Ирана обошлось без человеческих жертв.

«Я рад сообщить вам: американский народ должен быть очень благодарен и счастлив, что американцы не пострадали минувшей ночью при нападении со стороны иранского режима. У нас нет жертв, все наши солдаты в безопасности, и нашим военным базам был нанесен только минимальный вред», - сообщил Трамп. Он подчеркнул, что хорошо сработала система раннего предупреждения.

В то же время Трамп подчеркнул, что «мощные американские силы готовы ко всему».

Он напомнил, что на прошлой неделе были приняты «решительные меры, чтобы остановить жестокого террориста, угрожавшего жизни американцев». «По моему указанию военные Соединенных Штатов ликвидировали главного террориста мира Касема Сулеймани. Будучи главой сил «Аль-Кудс», Сулеймани лично несет ответственность за некоторые зверства», - сказал Трамп.

По словам Трампа, Сулеймани готовил террористические армии, в том числе «Хезболлу», осуществлял теракты против гражданских объектов, разжигал «кровавые гражданские войны по всему региону», «жестоко ранил и убил тысячи американских военных».

«В последние дни он планировал новые атаки на американские цели, но мы его остановили», - подчеркнул Трамп.

«Ликвидировав Сулеймани, мы направили мощное сообщение террористам: если вы цените свою жизнь, то не угрожайте жизни нашего народа», - подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, на Ближнем Востоке в последние дни резко обострилась ситуация после того, как США воздушным ударом близко аэропорта Багдада уничтожили иранского генерала Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США и других участников международной коалиции против так называемого "Исламского государства" на территории Ирака.

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