Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении к нации 8 января, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Пока мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - подчеркнул он.

По словам Трампа, эти мощные санкции останутся до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Он отметил, что боевые действия в Иране значительно усилились после того, как в 2015 году было подписано "дурацкое" ядерное соглашение с Ираном (в 2015 году Иран согласился ограничить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на отмену санкций общим объемом 7 млрд долларов - ред.).

"Им дали 150 миллиардов долларов, не говоря уже о 8 миллиардах долларов наличными. - Вместо того, чтобы поблагодарить США, они скандировали "смерть Америке". На самом деле они скандировали "смерть Америке" в день подписания соглашения", - сказал Трамп.

Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма, отметил президент США. "Настало время Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Мы должны все вместе работать над тем, чтобы договориться с Ираном, чтобы сделать мир более безопасным и мирным местом".

Как сообщал Укринформ, на Ближнем Востоке в последние дни резко обострилась ситуация с безопасностью после того, как США воздушным ударом возле аэропорта Багдада убили иранского генерала Сулеймани. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США и других участников международной коалиции против так называемого "Исламского государства" на территории Ирака.

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