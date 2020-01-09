На полигоне в Житомирской области провели масштабные испытания новых образцов украинской бронетехники.

Об этом сообщает издание “Урядовий кур'єр“.

Так, в тестах участвовали бронеавтомобили “Дозор-Б“, “Новатор“, “Варта“ и “Oncilla-M“, которые были изготовлены на трех разных заводах.

Бронетехника прошла испытания по бездорожью в Кременчуге и проехала более 500 км до полигона в Житомире.

На житомирском полигоне бронетехника показала проходимость в экстремальных полевых условиях. Кроме штатных экипажей, в испытаниях приняли участие военнослужащие-десантники, которые на практике проверили эргономичность десантных отделений бронеавтомобилей.

“Завершающим этапом испытаний стала демонстрация огневых возможностей бронеавтомобилей, которые могут не только защищать экипажи и десант от поражения, но и поддерживать пулеметным и артиллерийско-ракетным вооружением действия воинов“, - говорится в сообщении.

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