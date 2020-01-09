Самая глубокая станция в Европе, 122 эскалатора и протяженность почти в 70 километров. Все это факты о киевской подземке, которой ежедневно пользуются более миллиона человек. Но от глаз пассажиров скрыто немало интересного.

Утомленные пассажирами утром поезда отдыхают в депо, чтобы вечером снова приступить к работе.

Валерий Макушенко, мастер участка по ремонту пневмооборудования:

"Массовый выход начинается в 16 с копейками, а к 17 часам выход идет еще чаще, потому что час пик. После 19 опять начинается опять заход в депо. И все, составы становятся в отстой, на ТО".

Один из поездов возвращается в депо прямо во время съемки. Здесь поезда и отремонтируют, и убирают. Внутри моют поручни, пол и даже кресла. Внешне же вагоны чистят автоматически. Всего в депо синей ветви "обитают" четыре десятка поездов. "За кулисы" одного из них попадаем и мы.

А это комната управления работой станции "Сырец". На сменах в метро Наталья Маслянич уже тринадцатый год.

"Освещением станции, освещением тоннелей, также на этом пульте есть экстренное отключение напряжения. Также мы с пульта этого можем управлять работой эскалаторов", – показывает Наталья свое место.

Специально для новостей включает знакомое каждому, кто хотя раз бывал в подземке, напоминание.

"Есть у нас график для ведения информации: в час пик мы включаем информацию раз в 15 минут. Не в пиковое время раз в полчаса", – объясняет она в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

А вот эскалаторы станции "Арсенальная". Но это лишь вершина айсберга. "Внутренности" же прячутся в машинном зале. Мощные двигатели, сотни деталей и шкаф управления. Диаметр главного вала составляет 160 сантиметров. Редуктор выше, чем главный вал. Он выше двух метров. Все эти механизмы слаженно работают для движения лестничного полотна. Но иногда происходит непредвиденное.

Павел Гаврищук, заместитель начальника эскалаторной службы КП "Киевский метрополитен":

"На этой станции за последние две недели произошло два случая, когда в гребенку попадали юбки".

А напоследок еще раз подчеркивают: метро – не развлечение. И соблюдение правил пользования подземкой это безопасность и спокойствие всех.

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