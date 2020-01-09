Авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана после крушения украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Малайзии.

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – указывается в сообщении. Также отмечено, что теперь полеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

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