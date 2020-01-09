9 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Новый закон о труде может легализовать гибкий график и дистанционную работу • Две крупные авиакомпании отказались летать над Ираном • Как будут выдавать "пакеты малыша" в 2020 году • "Власти Крыма" хотят запустить поезда по Керченскому мосту в 3 страны • Ко Всемирному дню метро: какие тайны скрывает подземка в Киеве • Украинские десантники испытали новые бронеавтомобили • Чем полезны прыжки со скакалкойвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: теракт, Иран, Трамп, МАУ, авиакатастрофа. 9 января 52теракт, Иран, Трамп, МАУ, авиакатастрофа. Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані. Він виступив із цією заявою невдовзі по тому, як американські засоби інформації процитували кількох неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково. Фоторепортажи Популярные теги военная техника, милиция, пляжи, учения, фестивали, Киев, Порошенко, АТО, протесты, Путин, фотоконкурсы, дети, полиция, беспорядки, Саакашвили, корабли, Новый Год, бизнес, футбол, Майдан, экология, юмор, город, акции, Одесса, выборы, солдат, мода, депутаты, #Євромайдан, природа, выставки, ЗСУ, кошки, авиация, уикенд, Нацгвардия, досуг, политики, суд, автомобили, ВСУ, пейзажи, Карпаты, фотографы, Россия, соревнования, джаз, люди, путешествия, марш, церковь, знаменитости, мир, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, Донбасс, спорт, портрет, музыка, тест-драйв, война, Львов, ВМС, Львів, Динамо, фотография, зима, фотопроект, парады, политика, традиции, США, технологии, Верховная Рада, заводы, оккупация, дизайн, вера, передовая, общество, Александр Зубко, искусство, туризм, праздники, столкновения, митинги, самолеты, катастрофы, стихийные бедствия, история, архитектура, женщины, транспорт, культура, Шахтер, НАТО, животные, фотоподборки, живопись Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец военная техника, милиция, пляжи, учения, фестивали, Киев, Порошенко, АТО, протесты, Путин, фотоконкурсы, дети, полиция, беспорядки, Саакашвили, корабли, Новый Год, бизнес, футбол, Майдан, экология, юмор, город, акции, Одесса, выборы, солдат, мода, депутаты, #Євромайдан, природа, выставки, ЗСУ, кошки, авиация, уикенд, Нацгвардия, досуг, политики, суд, автомобили, ВСУ, пейзажи, Карпаты, фотографы, Россия, соревнования, джаз, люди, путешествия, марш, церковь, знаменитости, мир, Дмитрий Дятлов, Сергей Смоленцев, Донбасс, спорт, портрет, музыка, тест-драйв, война, Львов, ВМС, Львів, Динамо, фотография, зима, фотопроект, парады, политика, традиции, США, технологии, Верховная Рада, заводы, оккупация, дизайн, вера, передовая, общество, Александр Зубко, искусство, туризм, праздники, столкновения, митинги, самолеты, катастрофы, стихийные бедствия, история, архитектура, женщины, транспорт, культура, Шахтер, НАТО, животные, фотоподборки, живописьЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент США Дональд Трамп заявив, що має підозри щодо причин катастрофи українського літака в Ірані. Він виступив із цією заявою невдовзі по тому, як американські засоби інформації процитували кількох неназваних чільних посадовців, які заявили про високу ймовірність, що літак був збитий ракетою, ймовірно, випадково. 09.01.2020



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