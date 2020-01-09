После введения запрета полетов украинских авиакомпаний над Ираном Госавиаслужба Украины проведет внеплановые проверки отечественных авиаперевозчиков. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Проверки коснутся не только "Международных авиалиний Украины" (МАУ), чей самолет потерпел крушение после вылета из аэропорта в Тегеране – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", – написал Криклий на своей странице в Facebook.

Также он выразил соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе.

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