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2 лучших упражнения с гирями
09.01.2020 22:15
Гиревой спорт — лекарство от хилости и ожирения. Американский богатырь и основатель одного из спортивных порталов США Павел Цицоулин проанализировал все популярные упражнения с гирями.

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И сегодня он нам расскажет о двух самых толковых.

№1 Хочешь накачать мышцы плеч, спины и трицепсы — поднимай гирю над головой. Совет: начинай с медленного темпа, если не желаешь травмироваться.

 

№2 Следующее упражнение поможет повысить силу и накачать пресс. При этом каждую минуту будешь терять по 14 ккал. Ученые из Университета Висконсина так увлеклись этим занятием, что даже приравняли его к бегу со скоростью 9 км / час. Мол, оба вида спорта одинаково помогают худеть.

 

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