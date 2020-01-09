В этой статье мы расскажем о том, какую чушь иногда несут те, кто якобы разбирается в силовых тренировках. Слушай их, но делай по-своему.

№1. Чтобы похудеть – нельзя есть после тренировок

Наш организм – это отлаженный саморегулируемый механизм. После траты энергии он стремится к ее восполнению. А еще он стремится к выживанию любой ценой. За 1 занятие в тренажерном зале средний любитель тратит примерно 300 – 500 ккал. Так вот, если не есть после тренировок, то организм воспримет это как сигнал тревоги, и при каждом возможном случае будет набирать еще больше жира (на черный день). Чем чаще ты испытываешь голод, тем сильнее тело будет стремиться накопить жир.

№2. Чтобы убрать жир на животе – надо качать только пресс

Процесс избавления от жировой ткани базируется на 2-х условиях. Высокие постоянные физические нагрузки и систематическое небольшое (10% - 15%) недоедание. Так вот, тренировка мышц и избавление от жира – 2 разных процесса. Организму «по барабану» какие мышцы ты качаешь. Если ты создашь условия для сжигания жира, то он будет уходить равномерно по всему телу. Если нет – то не помогут даже 20 подходов на пресс каждый день. Организм никогда не будет убирать жир только в одном месте.

№3. Хочу накачать руки, следовательно ноги делать не надо

Наш организм – это единое целое. Чтобы увеличить объем бицепса на 1 см надо прибавить 3 – 4 кг мышц только. Поэтому не забывай правильно питаться.

№4. Хочу одновременно накачать мышцы и убрать жир

Увеличение (накачка) мышц в объеме – анаболический процесс, связанный с построением тела (когда из простых веществ синтезируются сложные). Расщепление жира – катаболический процесс – связанный с разрушением тела (сложные вещества разрушаются до более простых). Эти 2 процесса противоположны друг другу. Организм находится либо в анаболической фазе и строит свое тело, либо в катаболической. Поэтому, одно исключает другое. Исключения возможны (да и то не всегда) только на фоне употребления анаболических стероидов.

№5. Тренируясь с «железом» похудеть невозможно

Если ты имеешь ввиду чисто силовые тренировки, то – да. Но со штангами и гантелями можно не только тренировать силу, но и заниматься аэробикой. “Железо“— это лишь инструмент, и от того, как ты им воспользуешься, определится конечный результат. Меньше веса, больше интенсивности и количества раз – и быстро похудеешь. Силовая аэробика очень эффективна в плане избавления от лишнего веса.

Бонус: тренажеры для девушек, а штанги для мужчин

Анатомия мужчин и женщин отличается незначительно. В тренажерном зале нет “мужских“ и “женских“ упражнений. Как нет “мужских“ и “женских“ снарядов. И упражнения и снаряды – только лишь инструменты для усовершенствования тела. Штанга не сделает из девушки перекаченную гориллу только потому, что она взяла в руки ее, а не села за тренажер. Запомни, одно и то же упражнение или один и тот же снаряд могут служить абсолютно разным целям.

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