10 января RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Теплая зима продолжается: дожди, туманы и до + 8° • Из-за гололеда в Ужгороде и Мукачево за полдня произошло 14 ДТП • Украину накроет сильный туман • Новый закон о труде может легализовать гибкий график и дистанционную работу • Не только МАУ: украинские авиакомпании проверят из-за катастрофы в Иране • Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ – источники СМИ из Пентагона и разведки • Крупный бизнес увеличил отчисления в бюджетвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Иран, Канада, МАУ, Трюдо, авиакатастрофа. 10 января 103Иран, Канада, МАУ, Трюдо, авиакатастрофа. Український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на конференції. «Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи», – сказав Трюдо, посилаючись на «низку джерел», включно з канадською розвідкою. Фоторепортажи Популярные теги Саакашвили, церковь, АТО, Донбасс, футбол, пейзажи, вера, соревнования, досуг, транспорт, город, НАТО, искусство, марш, политики, акции, фотография, общество, спорт, парады, Львов, Россия, катастрофы, самолеты, #Євромайдан, пляжи, Карпаты, джаз, Порошенко, фотопроект, Дмитрий Дятлов, архитектура, люди, технологии, традиции, живопись, бизнес, ВСУ, выборы, выставки, авиация, полиция, Майдан, туризм, протесты, женщины, автомобили, военная техника, Одесса, передовая, природа, депутаты, Динамо, Александр Зубко, животные, ВМС, фестивали, знаменитости, Путин, музыка, война, фотоподборки, суд, портрет, Киев, юмор, мир, культура, милиция, солдат, Новый Год, митинги, экология, Нацгвардия, США, Верховная Рада, тест-драйв, политика, учения, заводы, ЗСУ, беспорядки, дети, мода, стихийные бедствия, фотоконкурсы, оккупация, столкновения, корабли, Львів, путешествия, кошки, Шахтер, праздники, уикенд, дизайн, зима, история, фотографы, Сергей Смоленцев Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Саакашвили, церковь, АТО, Донбасс, футбол, пейзажи, вера, соревнования, досуг, транспорт, город, НАТО, искусство, марш, политики, акции, фотография, общество, спорт, парады, Львов, Россия, катастрофы, самолеты, #Євромайдан, пляжи, Карпаты, джаз, Порошенко, фотопроект, Дмитрий Дятлов, архитектура, люди, технологии, традиции, живопись, бизнес, ВСУ, выборы, выставки, авиация, полиция, Майдан, туризм, протесты, женщины, автомобили, военная техника, Одесса, передовая, природа, депутаты, Динамо, Александр Зубко, животные, ВМС, фестивали, знаменитости, Путин, музыка, война, фотоподборки, суд, портрет, Киев, юмор, мир, культура, милиция, солдат, Новый Год, митинги, экология, Нацгвардия, США, Верховная Рада, тест-драйв, политика, учения, заводы, ЗСУ, беспорядки, дети, мода, стихийные бедствия, фотоконкурсы, оккупация, столкновения, корабли, Львів, путешествия, кошки, Шахтер, праздники, уикенд, дизайн, зима, история, фотографы, Сергей СмоленцевВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Український літак у Тегерані був збитий іранською ракетою, заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на конференції. «Дані вказують на те, що літак був збитий іранською ракетою класу «земля-повітря». Це могло статися ненавмисно. Ця нова інформація посилює потребу в ретельному розслідуванні інциденту. Канада працює зі своїми союзниками, щоб забезпечити ретельне та достовірне розслідування для встановлення причин цієї фатальної катастрофи», – сказав Трюдо, посилаючись на «низку джерел», включно з канадською розвідкою. 10.01.2020



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