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|Украина заявила протест из-за приезда Путина в оккупированный Крым
|10.01.2020 11:08
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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала она.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подчеркнула недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. "Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", - заявила она.