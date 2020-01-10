Об этом сообщается на сайте издания.

"Если вы хотите расслабиться на отдаленных островах, открыть для себя исчезающие тропические леса или посетить города, которые набирают слава (или уже даже имеют ее), в нашем списке путешествий 2020-х - лучшие места для посещения по всему миру", - говорится в сообщении.

Киев разместился на второй строчке рейтинга, в который только попали 50 мест. Рядом со столицей Украины - Гваделупа (Карибы), которая заняла первое место, и Бостон (Массачусетс, США) - на третьем месте.

Международные эксперты отрасли туризма отметили: "Украина - удивительно разнообразная, культурно богатая и захватывающая страна - намного больше, чем вы могли бы ожидать".

По словам специалистов, в Киеве активно развивается культура кафе и баров, поражают исторические соборы и памятники. Редакторы издания рекомендуют также посетить Чернобыльскую зону, чтобы узнать о катастрофе, ее разрушительных последствиях для сегодняшнего общества и открыть для себя картину коммунистической жизни 1980-х годов в Украине.

Также в пятерку лидеров попали Сан-Хосе (Коста-Рика) и Новый Орлеан (Луизиана, США).

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