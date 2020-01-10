Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В подразделениях и соединениях, расположенных в Донецкой и Луганской областях, по состоянию на 8 января 2020 года учтено более 1600 транспортных средств, переданных армейцам волонтерами и благотворительными организациями", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела военной службы правопорядка Объединенного командного пункта ООС Сергея Трачука, инвентаризация и введение в штатные подразделения волонтерских автомобилей обеспечит надлежащий учет этой техники и обеспечит ее законную эксплуатацию и обслуживание. Он также отметил, что разработан алгоритм действий, согласно которому командование части самостоятельно определяет оптимальную штатную численность автомобилей, необходимых для выполнения задач по назначению, после чего техника принимается на бухгалтерский учет, получает паспорт в Центральном автомобильном управлении ВС Украины и проходит ведомственную регистрацию в подразделениях Военной инспекции дорожного движения по месту постоянной дислокации части.

В данный момент воинскими частями из состава Объединенных сил предоставлено около 900 предложений относительно введения автомобилей в штаты подразделений, а процедуру переоформления прошли 294 транспортных средства, которые уже получили регистрационные документы и были допущены к дальнейшей эксплуатации, сообщают в штабе ООС.

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