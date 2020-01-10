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За год статус участника боевых действий получили более 2600 нацгвардейцев
10.01.2020 13:17
Статус участника боевых действий в 2019 году присвоено 2616 военнослужащим Нацгвардии, еще 28 нацгвардейцев получили статус участника войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"В 2019 году статус участника боевых действий присвоено 2616 военнослужащим, и 28 гвардейцам получили статус участника войны", - говорится в сообщении.

В целом, как уточняется, с 2014 до конца 2019 года было выдано 37 110 удостоверений участника боевых действий военнослужащим НГУ, которые принимали участие в выполнении боевых задач в районе операции Объединенных сил.

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