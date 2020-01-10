Украинцы массово едут в Карпаты, чтобы насладиться зимой. Благо, погода к этому располагает. Снежно, в частности, и на зимних курортах Львовской области.

Туристов в Славское привлекают природа, локальный колорит и лыжные трассы. Здесь есть спуски как для начинающих, так и для опытных лыжников. Киевлянка Татьяна Черкай встретила Рождество с детьми в горах уже второй год подряд.

«Здесь для семейного отдыха именно такое место, где можно с детьми отдохнуть и, скажем так, здесь есть дух Рождества», – говорит Татьяна.

А Людмила Слипанчук из Киевской области приехала кататься с учениками лицея. 37 отдыхающих снимают частную усадьбу. Кроме проживания, платят за трехразовое питание. За сутки отдых обходится в 500 грн с человека.

«Славское – это наиболее бережливый вариант. И тот вариант, куда можно приехать и с детьми. Мы счастливы оттого, что мы все катаемся. Дети разновозрастные, но все научились кататься и просто получили массу удовольствия», – рассказывает Людмила.

В курортном поселке сдают жилье чуть ли не в каждом доме. Цены за аренду летом – от 150 грн с отдыхающего. На Новый год и праздники самый дешевый вариант обойдется в 350 грн с человека.

«Здесь есть кровать, две тумбочки, шкафчик для одежды», – показывает журналистам одну из комнат локальный житель.

На этаже – пять номеров, общие ванная комната, столовая и кухня. По желанию гостям готовят обеды – за 150-200 грн.

«Любят бойковские лиганци – это для них такая новинка. Обычные стандартные украинские блюда: борщ, уха грибная. Также предлагаем бульон, солянку, вареники, пельмени», – рассказывает жительница Славского Светлана Кузьмин.

Поесть и согреться можно и у лыжных спусков. В кафе – популярные блюда местной кухни.

«Бограч и вареники – это больше только любят наши туристы, украинцы, которые приезжают», – говорит хозяин кафе Игорь Гаврилча.

В палатках туристов согревают горячим шашлыками, чаем, разноцветными настойками на ягодах и шишках.

«Вино мало берут, водку – редко, но берут. Чай берут на травах», – говорит продавщица Галина Саноцкая.

Желающим насладиться зимними горными пейзажами предлагают прокатиться на квадроцикле. За час экскурсии можно проехать 10 км. Стоит это 800 грн.

А экипировку для горного спорта арендуют близко трассы.

«Прокат лыж – 150 грн, сноуборды – по 200 грн, шлемы – 70 грн, очков нет, костюмчики еще есть – по 100 грн в сутки», – рассказывает работник проката Павел Кузьмин в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Прошлой зимой поселок посетило 900 тыс. туристов. Проживание в Славском для семьи из трех человек обойдется примерно в семь тысяч гривен в неделю. Если питаться в кафе – к этой сумме следует добавить еще как минимум пять тысяч гривен. Прокат лыжного снаряжения обойдется минимум в три тысячи гривен.

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