Деловые Сводки
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|Боинг МАУ сбили ПВО Ирана – премьер-министр Австралии
|10.01.2020 13:53
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Австралия также располагает информацией, подтверждающей попадание ракеты в самолет украинских авиалиний, разбившийся в Иране. Об этом сообщил Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, пишет CNN. Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили премьер-министр Канады и Соединенные Штаты, – заявил он.
По его словам, падение самолета МАУ “не предполагает умышленных действий“. Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку, – пообещал Скотт Моррисон.
Напомним, ранее Трамп заявил о сомнениях, что Боинг МАУ упал по технической причине. Затем премьер Канады Трюдо заявил, что Иран сбил украинский лайнер ракетой. Такое же мнение высказал и премьер Великобритании Борис Джонсон.