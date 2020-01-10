В Украине упростили процесс оценки недвижимости. Субъект сможет получить справку об автоматической оценке и заключить сделку.

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков ГНС.

Отмечается, что в случае несогласия со стоимостью жилья, определенной автоматически, гражданин может обратиться к оценщику и повторить процедуру, но только в общем порядке. Нужно будет зарегистрировать отчет в Единой базе данных отчетов об оценке.

Также в сообщении ГНС говорится о том, что доступ, внесение, проверка информации из Единой электронной базы, формирование е-справок будут предоставляться на бесплатной основе.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира