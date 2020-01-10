Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней превышают боевые потери во время войны на Донбассе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал прежний главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Небоевые потери всех силовых структур Украины в 2014-2019 годах погибшими и умершими от болезней составили 3379 человек, тогда как боевые потери на Донбассе официально определены на уровне 3031 человек. Также по небоевым причинам ранены и травмированы 10718 силовиков, по боевым причинам – 11694.

«Не буду детализировать, но армия и силовые структуры – часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д.», - отметил он.

Матиос убежден, что если бы не решение генерального прокурора Виталия Яремы создать военную прокуратуру в 14-м году, то управляемость государством была бы утрачена, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля было бы намного больше.

«Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидированная военная прокуратура. У нас, в воюющем государстве, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а даже конструкции северного противника», - подчеркнул он.

Матиос отметил, что для поддержания боеспособности армии и силовых структур, уменьшения небоевых потерь надо безотлагательно создавать систему военной юстиции.

«Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля», - считает Матиос.

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