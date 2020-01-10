Деловые Сводки
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|МИД дал советы украинцам в связи с эскалацией на Ближнем Востоке
|10.01.2020 17:38
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Соответствующие рекомендации опубликовала пресс-служба МИД в пятницу, 10 января.
"В связи с осложнением политической и ситуации относительно безопасности в регионе Ближнего Востока и возрастающей опасностью для граждан Украины, Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Республику Ирак, Исламскую Республику Иран и Сирийскую Арабскую Республику", - заявили в МИД.
Украинцам также советуют во время пребывания в Государстве Израиль, Иорданском Хашимитском Королевстве, Королевстве Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратах поддерживать постоянную связь со своими родственниками или знакомыми в Украине, регулярно информировать их о месте своего пребывания и ближайших планах.
Стоит заранее позаботиться о билетах в обратном направлении и иметь на случай попадания в затруднительное положение довольно средств для оплаты профессиональной юридической помощи относительно защиты нарушенных прав и интересов и возвращения в Украину.
Украинцев призвали проявлять повышенную бдительность и осторожность, максимально ограничить передвижения в населенных пунктах, избегать мест массового скопления людей, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, неуклонно выполнять законные предписания от представителей местных правоохранительных органов.
В МИД также оставили контакты, по которым можно обратиться в случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории иностранного государства. В случае опасности украинцам следует немедленно обращаться к дипломатическим миссиям Украины или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.