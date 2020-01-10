После проведения расследования по факту стрельбы на Лубянке в Москве были уволены 16 сотрудников ФСБ. Речь идет о работниках центрального аппарата.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на другие СМИ и на свои источники в ФСБ.

Собственные источники издания подтвердили информацию об увольнении сотрудников управления “П“ службы экономической безопасности ФСБ. Они занимались сопровождением уголовных дел по преступлениям на промышленных предприятиях стратегического значения.

Другие источники издания опровергли информацию об увольнении. По их словам, сотрудники отстранены от службы. Рапорты об увольнении они написали самостоятельно после внутренней проверки.

Причина - использование личных смартфонов в здании ФСБ. При входе все сотрудники обязаны выключить гаджеты - говорится в сообщении.

Информация об увольнении сотрудников ФСБ официально не подтверждена.







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