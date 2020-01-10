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Таможенные поступления за год выросли на $ 1 млрд
10.01.2020 18:33
За минувший год Государственная таможенная служба Украины собрала в госбюджет $ 14,6 млрд, что на $ 1 млрд больше показателя за 2018 год.

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Об этом в Facebook написал глава службы Максим Нефьодов.

По его словам, больше удалось собрать только в 2008 году - $ 18,1 млрд.

От также отметил, что при этом эффективность таможни выросла.

"Налоговая нагрузка на $ импорта выросла с 24 до 27 центов, на кг импорта - с 20 до 21 цента", - уточнил Нефьодов.

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