Об этом сообщил источник из межведомственной комиссии Украины по расследованию авиакатастрофы в Иране, передает главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.

"Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить, наконец, доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора", - отметил источник.

По его словам, на месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, и это нельзя контролировать.

"Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать", - сказал он.

Источник уточнил, что до сих пор украинским специалистам не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов.

"Нет пассажирских кресел. Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран - о технических причинах происшествия", - подчеркнул собеседник.

Ранее CNN также сообщила со ссылкой на очевидцев, что все крупные обломки самолета были убраны с места крушения без присутствия аккредитованных представителей, что, по мнению экспертов, является очень необычным шагом на столь раннем этапе расследования. По словам очевидца, полиция разгоняют людей, которые "бродят по территории", а мародеры собирают вещи с земли.

CNN отмечает, что вчера близко не было ни полицейских, ни офицеров безопасности, назвав ситуацию "анархией".

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