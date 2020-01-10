2019 год оказался непростым для рынка недвижимости в Киеве. Были серьезные проблемы с “Укрбудом“, которые оказали влияния на рынок в целом. Что ждет столичный рынок недвижимости в 2020 году, пишет Delo.ua.

В 2020 году застройщики активно будут работать над своей репутацией.

“В новом году ожидается рост предложения в формате mixed-use — когда в одном комплексе есть все необходимые сервисы для жизни, работы и отдыха. Проекты в данном формате должны быть современными, технологичными, отвечать заявленному классу по качеству материалов, архитектуре“, 一 утверждает управляющий партнер Kiev Standard real estate boutique Олег Перегинец.

Если говорить о ценах на жилье, то на них будет влиять несколько факторов.

“Ценовые изменения квартир в новостройках будут зависеть от экономической ситуации в стране, курса доллара и множества других аспектов“, 一 прогнозирует независимый знаток по недвижимости Ирина Луханина.

Застройщики будут предлагать выгодные кредиты — от 10% с учетом того, что выплачивать кредит покупатели будут лишь несколько лет.

Популярными районами столицы будут Осокорки и Позняки (на левом берегу) и Голосеевский, Оболонский, Печерский, Шевченковский районы (на правом берегу).

Эксперты считают, что популярными между украинцев будут однокомнатные квартиры.

Также эксперты предполагают, что пере заключением договора о покупке, люди будут чаще консультироваться с юристами, чтобы не попасть на рисковые объекты.

Если говорить о вторичном рынке, то эксперты считают, что б/у квартирами будут интересоваться люди, которые имеют сбережения в инвалюте. Спросом будут пользоваться однокомнатные квартиры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира