Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

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"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Антоненка Андрія Сергійовича строком до 8 лютого 2020 року залишити без зміни, апеляційну скаргу захисника Маленченка, який діє в інтересах Антоненка, залишити без задоволення", - заявила суддя. Також суддя залишила без задоволення клопотання відпустити Антоненка на поруки.

Одна з апеляційних скарг на запобіжний захід Антоненку вчасно не надійшла на розгляд Апеляційного суду, тому її розгляд був призначений на 8 січня. У зв'язку з тим, що Антоненка не доставили на судове засідання, розгляд скарги перенесли на 10 січня. Фоторепортажи Популярные теги акции, Львів, ВСУ, Александр Зубко, туризм, город, полиция, животные, выставки, самолеты, природа, Львов, АТО, мир, технологии, дизайн, бизнес, досуг, военная техника, НАТО, ВМС, выборы, мода, Динамо, общество, люди, Саакашвили, пляжи, кошки, портрет, тест-драйв, фотография, архитектура, столкновения, Порошенко, Верховная Рада, Новый Год, юмор, солдат, катастрофы, передовая, культура, милиция, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, авиация, Майдан, учения, джаз, уикенд, церковь, протесты, парады, экология, живопись, политики, Россия, фотопроект, история, автомобили, Путин, путешествия, война, зима, оккупация, заводы, митинги, беспорядки, фестивали, суд, пейзажи, фотоподборки, женщины, ЗСУ, дети, #Євромайдан, депутаты, Шахтер, Одесса, соревнования, Киев, фотографы, традиции, транспорт, фотоконкурсы, праздники, Сергей Смоленцев, спорт, музыка, искусство, знаменитости, футбол, стихийные бедствия, США, корабли, Карпаты, вера, политика, Донбасс, марш Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец акции, Львів, ВСУ, Александр Зубко, туризм, город, полиция, животные, выставки, самолеты, природа, Львов, АТО, мир, технологии, дизайн, бизнес, досуг, военная техника, НАТО, ВМС, выборы, мода, Динамо, общество, люди, Саакашвили, пляжи, кошки, портрет, тест-драйв, фотография, архитектура, столкновения, Порошенко, Верховная Рада, Новый Год, юмор, солдат, катастрофы, передовая, культура, милиция, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, авиация, Майдан, учения, джаз, уикенд, церковь, протесты, парады, экология, живопись, политики, Россия, фотопроект, история, автомобили, Путин, путешествия, война, зима, оккупация, заводы, митинги, беспорядки, фестивали, суд, пейзажи, фотоподборки, женщины, ЗСУ, дети, #Євромайдан, депутаты, Шахтер, Одесса, соревнования, Киев, фотографы, традиции, транспорт, фотоконкурсы, праздники, Сергей Смоленцев, спорт, музыка, искусство, знаменитости, футбол, стихийные бедствия, США, корабли, Карпаты, вера, политика, Донбасс, маршЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Укрінформ Київ, Україна 10.01.2020



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