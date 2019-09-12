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12.09.2019
Германия
УНІАН, Reuters
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Метки: автомобили, выставки, Германия, автосалоны, Франкфуртский автосалон.
Франкфуртский автосалон
Во Франкфурте начал работу 68 по счету международный автосалон, который проводится по нечетным годам, чередуясь с Парижем.