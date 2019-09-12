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12.09.2019
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Метки: министры, МИД, Пристайко.
12 сентября
Президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра закордонних справ Вадима Пристайка колективу МЗС. Чим відомий новий міністр?