Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале в четверг, 12 сентября.

"Все следственные действия, которые там происходят, санкционированы. Происходят они в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц Правления Национального банка Украины в 2016 году", - пояснил Труба.

"Следователи спокойно и беспрепятственно делают свою работу - изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Никакого давления со стороны ГБР, никаких препятствий со стороны Укроборонпрома пока нет", - добавил он.

Глава ГБР пообещал сообщить больше подробностей позже.

Позже пресс-служба Укроборонпрома завила, что концерн будет оказывать содействие следствию и предоставлять все запрашиваемые материалы.

"Руководство Государственного концерна Укроборонпром будет помогать любым санкционированным следственным действиям при расследовании всех уголовных производств в отношении Концерна и предприятий-участников. Информация и документы на запросы следователей будут предоставляться в полном объеме, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", - сказано в сообщении.

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