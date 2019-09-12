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У партий Ляшко и Тимошенко конфисковали 250 тысяч гривен
12.09.2019 14:38
НАПК нашло нарушение у двух партий.  

Liah_Tim_12.09.19

У партии “Батькивщина”, которой руководит  Юлия Тимошенко, и у Радикальной партии Олега Ляшко конфисковали крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Такое решение было принято в связи с тем, что лица, которые перечисляли эти взносы в бюджет партий, нарушили действующее законодательство.  Дело касательно нарушения при перечислении денег в бюджет партии Тимошенко было направлено в суд Винницы. Служители Фемиды постановили конфисковать 148,9 тысячи гривен благотворительного взноса физическими лицами для финансирования "Батькивщины".

Хустский районный суд Закарпатской области постановил конфисковать у Радикальной партии в бюджет вклад в 100 тысяч гривен, которые были перечислены с нарушением законодательства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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