У партии “Батькивщина”, которой руководит Юлия Тимошенко, и у Радикальной партии Олега Ляшко конфисковали крупные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Такое решение было принято в связи с тем, что лица, которые перечисляли эти взносы в бюджет партий, нарушили действующее законодательство. Дело касательно нарушения при перечислении денег в бюджет партии Тимошенко было направлено в суд Винницы. Служители Фемиды постановили конфисковать 148,9 тысячи гривен благотворительного взноса физическими лицами для финансирования "Батькивщины".

Хустский районный суд Закарпатской области постановил конфисковать у Радикальной партии в бюджет вклад в 100 тысяч гривен, которые были перечислены с нарушением законодательства.





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