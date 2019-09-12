Вот несколько вкусных рецептов, которые вы можете приготовить из этой ягоды.

1. Пастила из облепихи

Вам понадобится 1 кг облепихи, стакан яблочного сока, 600 грамм сахара и 4 столовые ложки грецких орехов.

Помойте ягоды, высыпьте их в кастрюлю, добавьте сок и варите на слабом огне. Уварите массу в 2 раза, остудите ее и взбейте блендером. Получившееся пюре пропустите через сито. В получившуюся массу добавьте сахар и прогрейте, чтобы сахар полностью растворился. Добавьте измельченные орехи. Духовку прогрейте до 50 градусов, выложите массу на противень, застеленный пекарской бумагой, поставьте пастилу на час в духовку. Готовую пастилу посыпьте пудрой, порежьте кусочками и подавайте к столу.

2. Облепиховое варенье

Возьмите 1 кг облепихи, 200 грамм грецких орехов, полтора килограмма сахара, 2 стакана воды.

Проварите орехи в сахарном сиропе в течение 20 минут. Добавьте в него ягоды облепихи и варите еще 30 минут. Если вас не устроит консистенция – можно проварить еще немного на свое суждение.

3. Торт с кремом из облепихи

Для приготовления коржа понадобится 250 грамм муки, 300 мл молока,160 грамм сахара, 12 грамм разрыхлителя, четверть чайной ложки соды, 75 грамм какао. На крем приготовьте 150 грамм облепихи, 80 грамм сахара + 2 столовые ложки сахара, 3 желтка, 150 грамм сыра маскарпоне или густой сметаны, 4 столовые ложки пасты нутелла или ей подобной.

Просейте муку и разрыхлитель, добавьте сахар, какао и ванилин. Добавьте молоко комнатной температуры и хорошо вымешайте. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут. Приготовьте крем. Для этого сварите облепиху с сахаром в течение 5-7 минут, дайте массе остыть, измельчите ее блендером и протрите через сито, чтобы избавиться от твердых частиц. Соедините смесь с маскарпоне. Отдельно взбейте желтки с 2 ложками сахара. Аккуратно соедините обе смеси. Остудите корж и разрежьте пополам на 2 основы, смажьте их кремом и соберите. Украсьте пудрой и уберите в холодильник на несколько часов, чтобы торт пропитался.

4. Кефирный коктейль с облепихой

Для приготовления коктейля необходимо взять 200 грамм облепихи, 250 мл кефира, полторы столовые ложки меда.

Взбейте облепиху в блендере и процедите через сито. Добавьте мед и перемешайте. Взбейте кефир и лишь потом добавьте облепиху с медом. Можно украсить мятой, ягодами, орехами или корицей по вкусу.

5. Соус из облепихи с вином

Соус из облепихи получится нежным и подойдет к мясу, рыбе или овощам. Возьмите стакан облепихи, стакан сахара и четверть стакана вина – не важно, красного или белого.

Промойте ягоды облепихи и протрите их через сито. Закипятите в кастрюле воду с сахаром, к этому сиропу добавьте вино и получившееся облепиховое пюре – доведите до кипения, постоянно помешивая. Соус готов – подается как в горячем, так и в холодном виде.

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