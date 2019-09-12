Воїни українських Сил спеціальних операцій відпрацьовують свої навички в Карпатах RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: ТОП-5 вкусных блюд из облепихи • У партий Ляшко и Тимошенко конфисковали 250 тысяч гривен • ГБР обыскивает предприятия Укроборонпрома • Полиция на Донбассе разоружила три добробата • Как выбрать натуральный мед: 6 проверенных способов • Премьер Молдовы сказала, без чего невозможно урегулировать Приднестровский конфликт • Размещать ОВГЗ можно будет на международных платформахвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: учения, Карпаты, спецназ, ССО, ЗСУ. Воїни українських Сил спеціальних операцій відпрацьовують свої навички в Карпатах 165учения, Карпаты, спецназ, ССО, ЗСУ. Воїни Cил спеціальних операцій ЗС України мають бути універсальними та здатними виконувати завдання в будь-якій місцевості. Саме тому в ССО відводиться окреме місце гірській підготовці. Подолання водних перешкод, скелелазіння, медична евакуація (medevac) в гірській місцевості, довготривалі переходи в умовах високогір’я; саме такі можливості надають українські Карпати. Рафтинг – один із спосібів швидкого та безшумного пересування груп ССО в гірській місцевості. MEDEVAC - важлива складова у підготовці воїнів ССО в гірській місцевості. Різнопланова підготовка – запорука успіху виконання бойового завдання. Фоторепортажи Популярные теги заводы, экология, живопись, милиция, Россия, фотография, фотоподборки, праздники, аннексия Крыма, транспорт, ВМС, выборы, город, самолеты, общество, церковь, марш, культура, Александр Зубко, фестивали, США, животные, Одесса, протесты, Саакашвили, путешествия, война, политики, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, полиция, суд, акции, юмор, искусство, вера, Динамо, Львів, футбол, архитектура, пейзажи, #Євромайдан, Майдан, женщины, АТО, зима, митинги, мотоциклы, история, Карпаты, Шахтер, Львов, ВСУ, спорт, Киев, Донбасс, учения, Дмитрий Дятлов, технологии, фотопроект, дизайн, Путин, музыка, Верховная Рада, соревнования, портрет, мир, автомобили, корабли, беспорядки, политика, столкновения, выставки, авиация, джаз, Порошенко, стихийные бедствия, кошки, солдат, мода, природа, традиции, катастрофы, бизнес, Нацгвардия, туризм, тест-драйв, концерты, цирк, парады, НАТО, дети, знаменитости, военная техника, досуг, оккупация, уикенд, люди, ЗСУ, Олимпиада Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис заводы, экология, живопись, милиция, Россия, фотография, фотоподборки, праздники, аннексия Крыма, транспорт, ВМС, выборы, город, самолеты, общество, церковь, марш, культура, Александр Зубко, фестивали, США, животные, Одесса, протесты, Саакашвили, путешествия, война, политики, фотоконкурсы, Сергей Смоленцев, полиция, суд, акции, юмор, искусство, вера, Динамо, Львів, футбол, архитектура, пейзажи, #Євромайдан, Майдан, женщины, АТО, зима, митинги, мотоциклы, история, Карпаты, Шахтер, Львов, ВСУ, спорт, Киев, Донбасс, учения, Дмитрий Дятлов, технологии, фотопроект, дизайн, Путин, музыка, Верховная Рада, соревнования, портрет, мир, автомобили, корабли, беспорядки, политика, столкновения, выставки, авиация, джаз, Порошенко, стихийные бедствия, кошки, солдат, мода, природа, традиции, катастрофы, бизнес, Нацгвардия, туризм, тест-драйв, концерты, цирк, парады, НАТО, дети, знаменитости, военная техника, досуг, оккупация, уикенд, люди, ЗСУ, ОлимпиадаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Генеральний штаб ЗСУ Карпати, Україна 12.09.2019



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