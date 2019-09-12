Воїни українських Сил спеціальних операцій відпрацьовують свої навички в Карпатах
12.09.2019 15:16
Воїни українських Сил спеціальних операцій відпрацьовують свої навички в Карпатах
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12.09.2019
Карпати, Україна
Генеральний штаб ЗСУ
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Метки: учения, Карпаты, спецназ, ССО, ЗСУ.
Воїни українських Сил спеціальних операцій відпрацьовують свої навички в Карпатах
Воїни Cил спеціальних операцій ЗС України мають бути універсальними та здатними виконувати завдання в будь-якій місцевості. Саме тому в ССО відводиться окреме місце гірській підготовці. Подолання водних перешкод, скелелазіння, медична евакуація (medevac) в гірській місцевості, довготривалі переходи в умовах високогір’я; саме такі можливості надають українські Карпати. Рафтинг – один із спосібів швидкого та безшумного пересування груп ССО в гірській місцевості. MEDEVAC - важлива складова у підготовці воїнів ССО в гірській місцевості. Різнопланова підготовка – запорука успіху виконання бойового завдання.