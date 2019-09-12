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Пресс-конференция Сенцова и Кольченко
12.09.2019 15:35
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    10.09.2019   Киев, Украина   УНІАН 1697 Метки:  Сенцов, Кольченко, пресс-конференции, политзаключенные.

    Пресс-конференция Сенцова и Кольченко

    Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию. Трансляцию ведет Радио Свобода. На мероприятие по данным агентства зарегистрировались почти 400 журналистов

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