Пресс-конференция Сенцова и Кольченко
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10.09.2019
Киев, Украина
УНІАН
1697
Метки: Сенцов, Кольченко, пресс-конференции, политзаключенные.
Пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию. Трансляцию ведет Радио Свобода. На мероприятие по данным агентства зарегистрировались почти 400 журналистов