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|Российская ракета с ядерным двигателем Буревестник будет готова до 2025 года - разведка США
|12.09.2019 16:32
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Россия ввела ускоренный график, чтобы закончить разработку и строительство ракеты с ядерным двигателем и “неограниченной дальностью поражения“ в ближайшие шесть лет. Об этом со ссылкой на разведку США сообщает CNBC в четверг, 12 сентября.
Ускоренный график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний случай под Архангельском, говорят в американской разведке. “Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить “неограниченный“ полет, которым похвалялся Путин“, - пишет CNBC.
Несмотря на все неудачи, Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.
“Личная дружба Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга“, - сказал Джеффри Льюис, знаток по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.