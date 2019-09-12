Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В рамках организации осеннего призыва создана Киевская городская призывная комиссия, которую возглавил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

Призыв будет длиться от октября до декабря 2019 года, сообщают в пресс-службе.

Председателям районных государственных администраций поручено обеспечить бесперебойную работу районных призывных комиссий и довести до сведения руководителей всех предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений, что они обеспечивают своевременное приход граждан призывного возраста к призывным участкам по требованию военных комиссариатов.

Военно-врачебная комиссия Киевского городского военного комиссариата будет проводить медицинский осмотр призывников с сентября по 17 января 2020 года.

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