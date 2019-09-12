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|У Трампа определились с военной помощью Украине
|12.09.2019 18:07
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Об этом сообщил в четверг, 12 сентября, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.
"... мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил он.
Кларк уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией Конгрессу США. "Так что мы передали официальное уведомление Конгрессу", - отметил дипломат.Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. По данным телекомпании CNN, американская власть в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление 250 миллионов долларов военной помощи Украине, однако окончательное решение еще не принято. По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Сенат и Пентагон выступили за его сохранение.
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