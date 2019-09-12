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|Цемах вернулся на оккупированный Донбасс, планирует там "жить"
|12.09.2019 18:26
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Дочь боевика Владимира Цемаха Мария Левченко-Цемах подтвердила, что ее отец вернулся на территорию так называемой "ДНР". Об этом сообщило "Настоящее время".
На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить". Она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.
Нидерланды, напомним, считают Цемаха основным подозреваемым в этом деле. Это же 11 сентября подтвердила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на заявление Международной следственной группы.
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