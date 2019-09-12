В Нью-Йорке, перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций прошла необычная акция – здесь появилось "кладбище" из 3758 школьных ранцев, каждый из которых символизировал детскую жизнь, которую унесли военные конфликты по всему миру.

Инсталляцию создали в сентябре, когда большинство детей идут в школу. В ЮНИСЕФ отметили, что акция, в первую очередь, была посланием к мировым лидерам, которые должны прекратить бессмысленные убийства.

В организации подсчитали – только за прошлый год из-за войн погибли или были ранены более 12 тысяч детей, и это только по официальным данным.

Стоит добавить, что в Украине на Донбассе, с начала войны погибли или были ранены от разрывов мин 140 детей, а 220 тысяч живут в опасности.

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить флаги на всех государственных учреждениях страны в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее постановление опубликовано в ночь на среду на официальном сайте Белого дома.

11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" в США захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке) и в здание Пентагона (округ Арлингтон, штат Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. – получили ранения – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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