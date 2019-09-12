В российском МИДе удивлены тем, что мировое общество не поприветствовало выдачу Украиной 35 человек в рамках обмена. Об этом сегодня на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут российские СМИ.

Представитель российской дипломатии отметила, что мир очень бурно отреагировал на состоявшийся обмен, но весть вызвало только освобождение тех лиц, которые были переданы Украине. В то же время людей из российского списка, переданных в обмен, в мире никто не приветствовал.

Мы удивлены, что в этих заявлениях приветствуется только освобождение и возвращение в Украину ее граждан, в которых так сопереживали на Западе. Лица же из российского списка, которые удерживались Киевом, и наконец смогли воссоединиться со своими семьями в результате взаимного гуманитарного шага, никакого ни сочувствия, ни какой-либо другой эмоциональной реакции не вызвали и не удостоились, как будто это люди совершенно иного сорта, - сказала Захарова.

По ее мнению, это ничто иное как проявление двойных стандартов. Напомним, Владимир Зеленский встретился с освобожденными моряками и их родными. Встреча прошла в парке Мариинского дворца.





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