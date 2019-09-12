Об этом сообщает ВВС.

По их мнению, она угрожает "денежному суверенитету" правительств. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Libra представляет финансовые риски и может использоваться для злоупотреблений.

При этом он не разъяснил, как Франция может заблокировать оборот Libra в ЕС. Ле Мэр заявил, что уже связывался как с новыми, так и с уходящими руководителями Европейского центрального банка насчет создания "публичной цифровой валюты" под эгидой международных финансовых институтов.

Издание отмечает, что контроль над криптовалютой будет осуществлять находящееся в Швейцарии некоммерческая ассоциация. Власти Швейцарии заявили, что Libra может столкнуться со строгими правилами, которые обычно применяются к банкам, в дополнение к жестким законам против отмывания денег.

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