Погода, Новости, загрузка...
Трамп разморозил деньги, предназначенные на военную помощь для Украины — СМИ
12.09.2019 20:35
Информация пока не имеет официального подтверждения, но источником якобы выступили два американских сенатора.  

Tramp_usa_12.09.19

Администрация президента США согласилась разблокировать средства военной помощи для Украины. Об этом сообщает со ссылкой на двух сенаторов журналист американского издания “Defense News“ Джо Гулд в своем Twitter.

По словам репортера, изначально информацию сообщила сенатор Линдси Грэм, выступавшая на заседании комитета Сената по ассигнованиям. Позже эти сведения якобы подтвердил сенатор Дик Дурбин, заявивший, что решение о финансировании было принято еще вчера.

Напомним, Дональд Трамп заморозил 250 млн долл. военной поддержки Украине. Однако в Конгрессе заявили, что смогут предоставить военную помощь Украине вопреки Трампу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий