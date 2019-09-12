В Житомирской области масштабный лесной пожар уничтожил 100 гектаров соснового молодняка. Пламя вспыхнуло из-за сжигания сухой травы, а жара и сильный ветер быстро его разнесли.

Кроме того, в Коростенском районе огонь уничтожил еще и шесть дач. Одна из местных жительниц сильно обожглась, когда пыталась самостоятельно потушить пламя.

Также пожар вспыхнул и на территории Житомирского военного полигона – из-за учебных стрельб. Огонь быстро движется в сторону Тригорского лесничества. Спасатели предупреждают: высокий уровень пожарной опасности продержится по всей Украине до конца недели.

"Я всех призываю граждан не злоупотреблять огнем, не курить. И тогда будет и чисто, и дышать будет свежо", - обратился к украинцам начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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