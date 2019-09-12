Верховная рада Украины в четверг, 12 сентября, одобрила законопроект о прекращении возмещения нардепам расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов. Законопроект №1035-2 поддержали 288 депутатов.

Они также проголосовала за сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению. Согласно законопроекту, в случае, если депутат в течение календарного месяца в ходе одной очередной сессии Рады без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, ему не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату ВР расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется распоряжением главы парламента по решению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основании данных регистрации с помощью электронной системы подсчета голосов карточками и сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом Рады.









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