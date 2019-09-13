Ну, дивіться, ніби все правильно вони робили. На початку літа досвідчені доморощені фінансисти накупили долярів на всі гроші. Дехто навіть взяв позики в гривнях і на них теж закупився баксами. Бо ситуація ж безпрограшна – в кінці літа/на початку вересня долар виросте «по-любому!»

Лише якісь недоумки-експерти попереджали про необхідність диверсифікації, про можливу відсутність яскраво вираженої сезонності, про позитивну для України динаміку світових цін на сировину тощо. Але навіщо їх слухати?! Розумний українець точно знає – восени гривня падає! Так повелося з прадавніх часів, про це і легенди в народі ходять.

Що маємо зараз? Гривня знову зростає, курс долара падає і в обмінках, і на міжбанку. Тут би його і купити по 24.90-24.95 ₴/$, але ж вільних гривень ні в кого немає, а банківські сейфи ломляться від готівкового долара...

PS. Не сприймайте допис як пораду продати всю валюту. Просто дотримуйтеся простого правила – не можна класти всі яйці в один кошик.

Автор: Тарас Козак

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