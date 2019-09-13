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|Роспуск Киевсовета: консультации Кличко с лидерами фракций пройдут на следующей неделе
|13.09.2019 08:02
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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
"Во вторник, 17 сентября, в 17.00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва", - говорится в сообщении.
Как сообщал Укринформ, мэр Киева Виталий Кличко инициировал консультации с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва.
Мэр Киева отметил, заседание Киевсовета 12 сентября не было из-за отсутствия кворума в зале.
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