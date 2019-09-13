Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Во вторник, 17 сентября, в 17.00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, мэр Киева Виталий Кличко инициировал консультации с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва.

Мэр Киева отметил, заседание Киевсовета 12 сентября не было из-за отсутствия кворума в зале.

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