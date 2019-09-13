Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"13 сентября в Украине небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 7-12 °, на побережье морей 13-18 °, днем 23-28 °, на юге страны до 30 °; в Карпатах ночью 5-10 ° тепла, днем 14-19 ° ", - отмечается в сообщении.

14 сентября ночью без осадков, днем в Украине, кроме южных областей, кое-где небольшой дождь; температура ночью 10-15 °, днем 18-23 °, на юге и востоке страны 23-28 °. 15 сентября без осадков; температура ночью 6-11 °, днем 15-20 °, в южной части ночью 9-14 °, днем 18-23 °. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

В Киеве и столичной области 14 -15 сентября переменная облачность. 14 сентября ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь; температура ночью 10-15 °, днем 18-23 °. 15 сентября без осадков; температура ночью 6-11 °, днем 15-20 °. Ветер северо-западный, 5-10 м / с.

16 -17 сентября в Украине без осадков, лишь 17 сентября в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской, кое-где Полтавской областях небольшой дождь. Температура ночью 16 сентября 5-11 °, 17 сентября 9-15 °, днем 20-26 °, 17 сентября в западных и северных областях 15-21 °, на юге страны и Днепропетровщине 23-28 °.

В Киеве и Киевской области 16 -17 сентября без осадков, лишь днем 17 сентября небольшой дождь. Температура 16 сентября ночью 6-11 °, днем 20-25 °; 17 сентября ночью 9-14 °, днем 16-21 °.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 13-16 сентября.





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