13 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: “Бабье лето” в разгаре - на юге страны до +30° • Роспуск Киевсовета: консультации Кличко с лидерами фракций пройдут на следующей неделе • Гривня зростає, а долар все падає… Щось пішло не так? • Трамп разморозил деньги, предназначенные на военную помощь для Украины — СМИ • Франция обещает блокировать криптовалюту Facebook в Европе • Аренда жилья в Украине вновь подорожает • Перед штаб-квартирой ООН появилось "кладбище" из школьных рюкзаковвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: школа, дети, близнецы, Трускавец. 13 сентября 28школа, дети, близнецы, Трускавец. Шість пар близнят, три пари двійнят та одна трійня, навчаються у місцевій гімназії Трускавця. Як діти вчаться всі разом та як однокласники та вчителі навчились їх розрізняти? Фоторепортажи Популярные теги Дмитрий Дятлов, церковь, выставки, традиции, выборы, полиция, политика, учения, Киев, Верховная Рада, музыка, Одесса, ВМС, путешествия, авиация, футбол, Львов, война, женщины, катастрофы, аннексия Крыма, юмор, туризм, дети, вера, ЗСУ, животные, заводы, экология, парады, портрет, корабли, фотопроект, соревнования, дизайн, Россия, общество, ВСУ, бизнес, протесты, Шахтер, НАТО, АТО, мир, фотография, фотоподборки, цирк, Саакашвили, уикенд, #Євромайдан, беспорядки, Александр Зубко, суд, культура, живопись, фестивали, праздники, кошки, Олимпиада, Карпаты, США, город, политики, искусство, мода, природа, милиция, транспорт, Динамо, автомобили, Львів, досуг, знаменитости, самолеты, зима, стихийные бедствия, пейзажи, оккупация, митинги, марш, Майдан, спорт, концерты, Путин, архитектура, столкновения, люди, тест-драйв, военная техника, мотоциклы, Сергей Смоленцев, Донбасс, солдат, фотоконкурсы, Порошенко, история, технологии, джаз, Нацгвардия, акции Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Дмитрий Дятлов, церковь, выставки, традиции, выборы, полиция, политика, учения, Киев, Верховная Рада, музыка, Одесса, ВМС, путешествия, авиация, футбол, Львов, война, женщины, катастрофы, аннексия Крыма, юмор, туризм, дети, вера, ЗСУ, животные, заводы, экология, парады, портрет, корабли, фотопроект, соревнования, дизайн, Россия, общество, ВСУ, бизнес, протесты, Шахтер, НАТО, АТО, мир, фотография, фотоподборки, цирк, Саакашвили, уикенд, #Євромайдан, беспорядки, Александр Зубко, суд, культура, живопись, фестивали, праздники, кошки, Олимпиада, Карпаты, США, город, политики, искусство, мода, природа, милиция, транспорт, Динамо, автомобили, Львів, досуг, знаменитости, самолеты, зима, стихийные бедствия, пейзажи, оккупация, митинги, марш, Майдан, спорт, концерты, Путин, архитектура, столкновения, люди, тест-драйв, военная техника, мотоциклы, Сергей Смоленцев, Донбасс, солдат, фотоконкурсы, Порошенко, история, технологии, джаз, Нацгвардия, акцииВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Шість пар близнят, три пари двійнят та одна трійня, навчаються у місцевій гімназії Трускавця. Як діти вчаться всі разом та як однокласники та вчителі навчились їх розрізняти? 13.09.2019



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