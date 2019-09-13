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13.09.2019
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Метки: школа, дети, близнецы, Трускавец.
13 сентября
Шість пар близнят, три пари двійнят та одна трійня, навчаються у місцевій гімназії Трускавця. Як діти вчаться всі разом та як однокласники та вчителі навчились їх розрізняти?