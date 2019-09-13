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|Рада ликвидировала Нацкомфинуслуг
|13.09.2019 09:51
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Об этом сообщает пресс-служба компании.
Верховная Рада приняла закон, предусматривающий ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и передачу его полномочий НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
За законопроект №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" за основу и в целом проголосовали 296 депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
"Этот законопроект значительно улучшает условия регулирования и надзора за финансовыми учреждениями. Мы позволили функционирование так называемых фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью вместе с банками. В предыдущей версии эти фонды должны были прекратить свое функционирование с 1 января 2020 года, сейчас мы оставили эту возможность банкам до момента исполнения полностью их обязательств", - сказал народный депутат Александр Дубинский, представляя законопроект в Верховной Раде.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, сокращается количество регуляторных и контролирующих органов на рынках небанковских финансовых услуг путем распределения функций Нацкомфинуслуг между другими органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг.
Полномочия Нацкомфинуслуг в части регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью передаются в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Остальные полномочия предлагается передать в Национальный банк Украины.
Кроме того, с целью устранения избыточного регулирования предлагается отменить Закон Украины «Об ипотечном кредитовании, операциях с консолидированным ипотечным долгом и ипотечных сертификатах» и Декрет Кабинета министров «О доверительных обществах».