Об этом Дубилет написал в Facebook.

"Есть один документ, который меня просто бесит — "Згода на обробку персональних даних". Граждане вынуждены заполнять его при малейшем чихе. Вы не подумайте, я чту GDPR и Закон о защите персональных данных. Но какое заявление вы бы ни заполняли, высока вероятность, что вас попросят вдогонку к нему заполнить и этот документ… Хочу от этого заявления, где можно, избавиться", – написал он.

Свое желание министр объяснил тем, что при заполнении каких-то документов граждане и так понимают, что их данные будут обработаны. Если согласие брать принципиально, то Дубилет предлагает дописать его в конце документа, а не подсовывать отдельным листом.

Он призвал пользователей соцсети поделиться, в какой ситуации государство заставляло их заполнять обработку персональных данных.

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